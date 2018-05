Koning opent tentoonstelling De Ploeg: 'Weer terug in Groningen, fantastisch'

Noord Vandaag staat vrijdag grotendeels in het teken van De Ploeg. Vandaag opende koning Willem-Alexander de tentoonstelling over het kunstenaarscollectief. En komende week gaat een bijzonder Ploeg-schilderij onder de hamer.

1. 'Weer terug in Groningen, fantastisch'

Een paar weken na Koningsdag keerde koning Willem-Alexander weer terug in Groningen. Hij opende de tentoonstelling 'Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928' in het Groninger Museum. En hij vond het leuk om weer terug te zijn...

2. 'Een groot familiefeest' in Heiligerlee

De slag bij Heiligerlee is 450 jaar geleden. En dat moment gaat niet onopgemerkt voorbij. Sterker nog: dit weekend wordt de gehele slag nagespeeld. Ook organisator Peter Lourens doet mee. 'Ik ben musketier. Ik probeer soldaten van het leven te beroven, dat lijkt mij het beste.'

3. Geen bussen

Wil je erop uit komend weekend, kijk dan wel even hoe je van a naar b komt. Zaterdag leggen buschauffeurs opnieuw het werk neer. Qbuzz waarschuwt dat er daarom maar 'drie, vier of vijf lijnen rijden'.

4. 'Verdwenen' schilderij onder de hamer

Waar een groot aantal Ploeg-schilderijen in het Groninger Museum hangt deze dagen, gaat een ander deel komende week onder de hamer. Daarbij ook Lot 32, een schilderij met een bijzondere geschiedenis....

5. Huskies knuffelen

Een huskyfarm. In Overschild. Vrijdag opende dit initiatief de deuren. Hier kunnen kwetsbare kinderen knuffelen met de huskies. Het geeft de kinderen rust en zelfvertrouwen.

