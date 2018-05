Tunnes Nieuwhof is Groninger Sportvrijwilliger 2018: 'Ik ben overrompeld'

Tunnes Nieuwhof, vrijwilliger bij VEV' 67 uit Leek, mag zich een jaar lang 'Groninger Sportvrijwilliger 2018' noemen.

Vanaf 1 maart konden Groningers hun favoriete sportvrijwilliger nomineren voor de titel. Vrijwilligers van amateursportverenigingen in de provincie en stad Groningen maakten kans.

Positiviteit

De jury bestaande uit Gerard Kemkers, Henk de Haan en Antje Diertens bogen zich over de aanmeldingen. 'Wat de jury opviel onder de genomineerden is dat iedereen geroemd wordt om de altijd aanwezige positiviteit en energie', aldus de juryleden.

Kartrekker

De keuze is op Tunnes Nieuwhof gevallen omdat hij binnen de sportvereniging de kartrekker is van een groep van dertig vrijwilligers, die zich wekelijks inzetten voor het onderhoud van de accommodatie.

Nieuwhof is sinds zijn 19de vrijwilliger en staat 24 uur per dag klaar voor de club. 'De jury ziet de waarde van het team niet alleen in de sport, maar in het vrijwilligerswerk.'

Overrompeld

Nieuwhof is blij met de titel: 'Ik ben overrompeld. Hoe mooi is het dat ik de titel Groninger Sportvrijwilliger 2018 heb gewonnen. Ik ga er direct iets leuks mee doen met de rest van de groep, want dat vind ik belangrijk. Ik vind het fantastisch dat de sportvereniging mij heeft opgegeven, een mooie vorm van waardering.'

200 euro

Binnenkort wordt Nieuwhof in het zonnetje gezet op de club. Hij ontvangt dan ook zijn prijs, een cheque van 200 euro te besteden door de club aan vrijwilligersactiviteiten.

De verkiezing is in het leven geroepen door De Verenigbare Club, om meer draagvlak te creëren voor de waarde die vrijwilligers hebben voor sportclubs.

