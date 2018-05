Omringd door zonnepanelen: 'Dit kan niet serieus zo bedoeld zijn'

Stel je voor: je woont landelijk en je hebt een mooi uitzicht over landbouwgrond. Al 35 jaar woon je op die plek. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, tot er opeens een aankondiging in de lokale krant staat: er komt misschien een zonnepark om je huis.

Het overkomt Jan Folkers uit Slochteren. Als de plannen van de grondeigenaar die de percelen rond Jans woning bezit doorgaan, kijkt Jan straks voor, achter en links van zijn huis over een zee van zonnepanelen.

Ander uitzicht

Een paar huizen staan er aan de Bredelaan in het dorp. Folkers woont in het huis op de hoek en krijgt daarom misschien aan drie kanten een ander uitzicht. 'Het kwam volledig uit de lucht vallen', zegt Folkers over het nieuws.

'Als je de tekeningen ziet, ben je gewoon verbijsterd. Dit kan niet serieus zo bedoeld zijn. Maar het is terdege wel een plan.'

De plannen voor het zonnepark in Slochteren zijn ingrijpend voor Folkers

35 jaar

35 jaar geleden heeft Folkers het huis gekocht. 'Ik heb toen heel duidelijk dit plekje gekozen, vanwege de ligging. De landelijkheid en het vrije uitzicht. De natuur. Het zijn allemaal facetten waarom je op deze plek gaat wonen.'

Tegen zonne-energie is Folkers overigens niet. 'Maar waarom op deze plek?', vraagt hij zich af. 'Waarom niet een kilometer verder, waar helemaal niemand woont?'.

Hele buurt tegen

Volgens Folkers is de hele buurt tegen het park. 'Ik kan me niet voorstellen dat het park hier gebouwd gaat worden. Bij mijn weten moet er ook een soort maatschappelijk draagvlak zijn. Als hij (de grondeigenaar, red.) op de inloopavond goed geluisterd heeft, kan hij noch naar de gemeente, noch naar de provincie hardmaken dat hier draagvlak voor is.'

Pijp aan Maarten

De vraag of Folkers hoe dan ook op deze plek blijft wonen, vindt hij een moeilijke. 'Ik heb heel bewust voor deze plek gekozen. Maar het zou best eens zo kunnen zijn dat ik zeg: ik geef de pijp aan Maarten. Hier wil ik niet nog eens twintig jaar tegenaan kijken.'

Gemeente: 'veel aanvragen'

De gemeente Midden-Groningen laat weten bezig te zijn met het opstellen van de visie duurzaamheid. 'We krijgen heel veel aanvragen en duurzaamheid is belangrijk', zegt wethouder Jaap Borg (VVD). 'Maar deze grond is nu nog niet bestemd voor het plaatsen van een zonnepark. Totdat de visie duurzaamheid eind dit jaar klaar is, is iedere aanvraag overigens kansloos.'

Reactie uitbater

Degene die het zonnepark wil bouwen op de grond rondom Folkers' huis was niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

- Provincie Groningen wil experimenteren met snellere aanleg zonneparken

- 'Overheid moet meer sturen bij aanleg zonneparken'