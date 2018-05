Deel dit artikel:











Zo ziet het logo van de gemeente Westerkwartier eruit De vier gemeenten presenteren het nieuwe logo (Foto: Gemeente Zuidhorn)

In het Baron Theater in Opende is vrijdagavond de huisstijl van de nieuwe gemeente Westerkwartier bekendgemaakt. Met de huisstijl presenteert de gemeente zich op haar website, in advertenties, briefpapier, op de auto's en bijvoorbeeld koffiekopjes.

De inwoners van de gemeenten Zuidhorn, Marum, Grootegast en Leek en de medewerkers van de vier gemeenten konden kiezen uit twee ontwerpen. Volgens burgemeester Berend Hoekstra van Leek koos zowel bij de inwoners als bij de ambtenaren ruim zestig procent voor het winnende ontwerp. Drie w's Het ontwerp laat drie abstracte w's zien. Twee daarvan staan rechtop en de derde staat op zijn kant en wijst naar het westen. De kleuren zijn groen, blauw en grijs. Groen wijst op de weilanden en de bossen, blauw op het water en grijs op de dorpen in de nieuwe gemeente, die op 1 januari 2019 ontstaat. Lees ook: - Inwoners fusiegemeente Westerkwartier mogen uit deze huisstijlen kiezen