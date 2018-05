Honderden acteurs nemen Heiligerlee over

Tientallen tentjes, kleine kampvuurtjes en honderden acteurs gestoken in 16de eeuwse kledij. Oude tijden herleven vrijdagavond in Heiligerlee.

De hele week staat in het teken van de Slag bij Heiligerlee, die 450 jaar geleden afspeelde.

Wondere wereld

Het is een bijzonder gezicht. Honderden zogenaamde re-enactors wanen zich deze week in de 16de eeuw. Zij eten, leven en praten zoals in die tijd werd gedaan. En de 'gewone mens', voor zover die nog opvalt, probeert zich voor te stellen hoe het er in die tijd aan toe ging.

Iedereen mag tussen de tentjes doorlopen, zolang je maar achter het plastic lint blijft. De acteurs komen uit alle windstreken. Duitse taal wordt opgevolgd door Engelse woorden. En als je heel goed zoekt en luistert, moet er zelfs iemand te horen zijn met een Australisch accent.

Amateurtoneel

Maar het zijn niet alleen buitenlanders die de show stelen. Zo'n tachtig inwoners van Heiligerlee en Westerlee voeren een toneelstuk op: 'Nunq aut Nunquan'. Of, zoals in gewone mensentaal: nu of nooit. De meesten van hen hebben nog nooit eerder op het podium gestaan.

Uitkijken naar morgen

Maar hoe indrukwekkend het toneelspel of de oude manier van leven ook is, iedereen kijkt het meest uit naar zaterdag en zondag. Dan wordt de Slag bij Heiligerlee volledig nagespeeld. Zaterdag gebeurt dit om 15.30 uur, zondag een halfuurtje eerder.

Lees ook:

- Slag bij Heiligerlee in stijl herdacht