Bacuna scoort twee keer voor winnend Jong Oranje

FC Groningen-speler Juninho Bacuna heeft namens Jong Oranje twee keer gescoord in het met 4-1 gewonnen oefenduel tegen Jong Bolivia.

Jong Bolivia kwam in eigen land in de 23ste minuut op voorsprong, vier minuten later maakte Bacuna gelijk. Hij zorgde ook voor de 4-1. De overige twee goals werden gemaakt door PSV-spits Sam Lammers.

Lees ook:

- Bacuna ruikt aan Oranje: 'Nu sta ik hier en moet ik het laten zien'

- Bacuna mag voor het eerst bij Jong Oranje aansluiten