Alleen bussen Lauwersoog en Emmen rijden op stakingsdag (update)

Bus 163 van het Hoofdstation in Groningen naar de haven in Lauwersoog en Qliner 300 tussen Emmen en Groningen zijn de enige bussen die zaterdagmiddag rijden.

In de hele provincie staken buschauffeurs zaterdag om betere arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Een aantal chauffeurs is toch komen opdagen. Qbuzz besloot om hen op lijn 163 te zetten. Tussen 12.00 en 18.00 uur rijdt de bus naar Emmen elk heel uur.

Moeilijk kiezen

'Het is moeilijk kiezen. Elke lijn is belangrijk', zegt de woordvoerder. 'Maar mensen van en naar de boot brengen is wel een belangrijk startpunt. Zij hebben vaak geen ander vervoer.'

Het staat niet vast dat die bus ook de rest van de dag rijdt. 'We gaan het proberen, maar we zijn afhankelijk van werkwillende chauffeurs', legt Van der Mark uit. 'We kunnen niets garanderen, maar de intentie om te rijden is er zeker.' Bus 163 rijdt in ieder geval om 8.21 uur naar Lauwersoog en om 11.24 uur terug naar Groningen.

De nachtbussen 417 (Groningen-Roden-Leek), 418 (Groningen-Gieten) en 419 (Groningen-Assen) rijden volgens dienstregeling.

Geheimhouding

Vakbond FNV riep chauffeurs vrijdag op om hun werkgever niet te vertellen of ze zouden komen opdagen. Daarover zegt Van der Mark dat het een ingewikkelde situatie is voor chauffeurs. 'Mensen hebben er duidelijke mening over. Zij die dat niet hebben, worstelen ermee.'

Lees ook:

- Dit moet je weten over de busstaking van zaterdag

- FNV tegen buschauffeurs: 'Vertel Qbuzz niet of je gaat staken'

- Weer stakingen in het streekvervoer in Groningen en Drenthe