Column: Bellen met Ziggo

'Goedenavond, welkom bij Ziggo. Belt u voor een technische vraag met betrekking tot storingen, instellingsproblemen of hulp bij installatie: toets 1.'Dat is makkelijk. Meteen de eerste de beste. Ik heb namelijk een televisiestoring.

'Goedenavond, u spreekt met Viola. Wat kan ik voor u doen?'

Ik heb sinds drie weken een nieuw abonnement bij Ziggo. Bellen, internet en televisie. Alles-in-één. Lekker overzichtelijk. En nog belangrijker: veel goedkoper.

Ik kreeg drie dozen met allerlei apparatuur toegestuurd. Ik heb drie keer zuchtend naar de dozen gekeken en toen maar gebeld of er iemand kon komen die rechter handen had in plaats van mijn twee linker.

'Geen probleem mijnheer'. Drie dagen later stond er een uiterst attente jongeman voor de deur die in een klein half uurtje alles-in-één keer liet werken. Ik trots vertellen aan Lientje dat we nu de bezitter zijn van uiterst snel internet, superscherp beeld door een nieuw kastje bij de tv en voor haar nog belangrijker: een extra dikke telefoonbundel. Ik weet niet goed wat het inhoudt, maar ik heb Lientje nog nooit zo opgetogen gezien. Flink veel voor weinig, zeg maar.

Diezelfde avond nestelde ik mij om zes uur voor TV Noord. Het vertrouwde gezicht van Marcel Nieuwenweg kijkt naar mij alsof hij nooit last van zijn rug heeft gehad. Dat kijken naar mij duurt ongeveer drie seconden. Poef!! Beeld op zwart. In dat zwarte beeld de melding E48-32. 'Er wordt signaal gezocht of er is geen signaal. Controleer of de antennekabel juist is aangesloten op ontvanger en aansluitpunt.'

'Wel verdold! Wat is dit den?' Ik wil alle Groningse verwensingen, die ik ken -en dat zijn er veel- de wereld inslingeren. Poef! Ik kijk weer naar Marcel. 'Ach kan gebeuren', denk ik nog. Vervolgens is het een pief-paf-poef van zwart beeld en Marcel. Ik zappen. Alle zenders goed, behalve TV Noord. 'Ach, aanloopproblemen', denk ik alweer. Die week logeer ik bij mijn vader om hem te verzorgen en als ik terug ben, is vast alles tiptop in orde. Hoop ik.

Een week later. Ik zet de tv aan. Zwart. Wat ik ook probeer met de afstandsbediening: zwart. Zwart en nog eens zwart. Mijn humeur ook: pikzwart.

Ik bel daarom nu 'nareg as n schietpot' met Viola van Ziggo. Ik leg uit wat er aan de hand is. Net dik twee week een nieuw Ziggo-abonnement en nu helemaal geen beeld meer. 'Dat is lekker', voeg ik er vilein aan toe.

Viola blijft netjes en vraagt wat voor kastje ik heb. 'Een witte met gaatjes.' 'Dat is voor internet mijnheer', zegt Viola met een stem waar mijn platte domheid in doorklinkt.

'Wat voor toestel heeft u?' Ik zeg bijna: een platte zwarte. 'Een Samsung'. 'Hoe oud is die mijnheer', is de vraag zonder mededogen.

'Dat weet ik toch niet zo uit het hoofd, En wil jij mij nu gaan vertellen dat het zwarte beeld aan mijn tv ligt?' Ik heb het verbruid bij Viola.

De toon in haar stem is plots pissig. 'Ik probeer u te helpen mijnheer.' Op mijn beurt word ik bloedlink. 'Jij bent er ook voor om mij te helpen jongedame! Oh en wat ik ook nog even kwijt wil: ik heb een drie-in-een pakket en dat zou goedkoper moeten zijn. En nu heb ik vandaag een rekening in de mail gekregen die dertig euro duurder is...'

'Dat ligt aan uw opzegtermijn mijnheer.' 'Wat nou opzegtermijn?' Wat heeft dat in godsnaam te maken met een vet duurdere rekening?' Viola zegt wat maar de stoom in mijn oren verhinderd het te horen. Het gesprek krijgt een totaal verkeerde wending en ik word bozer en bozer. 'Wordt dit gesprek opgenomen?', vraag ik. 'Ja', zegt Viola met op haar beurt ingehouden woede. 'Dan wil ik even zeggen dat jij een schande bent voor Ziggo... ' Tuuut....tuut...tuuut' Vroeger kon je de telefoon er nog woest opgooien. Nu heb ik heel woest op mijn mobieltje gedrukt.

Ik staar nog kokend naar het zwarte beeld van de tv en ga in gedachten het gesprek met Viola nog eens na waar het fout is gelopen. Het woord kastje komt in me op. Kastje? Kastje??? Is ook ja zo. Ik heb nu een zwart kastje met een bijbehorende aparte afstandsbediening. En een afstandsbediening voor de Samsung. Ik pak de kastjesafstandsbediening uit de vensterbank. Druk op de aanknop. Er verschijnt eerst het woord humax in beeld en vlak daarna TV Noord. Superscherp zie ik Oetse Eilander achter de microfoon van de radiostudio staan.

Oeps, foutje bedankt. Och, och, ochwat ben ik toch een kounavvel. Had ik alleen de tv aangezet en vergeten het kastje aan te doen. Ja dan krijg je ook geen beeld. Ik pak al bijna de telefoon om Ziggo te bellen voor een heel, heel nederig excuus aan Viola. Poef!!! Beeld op zwart. E48-32 geen signaal en controleer de antennekabel. Tja. Die excuses kunnen wachten.

Ik bedenk wat ik nu moet doen. Bellen wil ik toch echt niet meer. Chatten kan ook, weet ik van Lientje. Die kan dat heel goed. Ik googelen en ja hoor. In een wip zit ik te chatten met Jeroen van Ziggo. Dat ik steeds zwart beeld heb bij TV Noord met E48-32.

'Heeft Marcel de rug weer gerecht? Dat wil je niet missen. Ik ga dat voor u regelen mijnheer', krijg ik als antwoord. Kijk die Jeroen weet van wanten. Ik moet wat stekkertjes eruit trekken en er weer instoppen. Kastje uit. Kastje aan.

'Als het goed is doet ie het weer mijnheer.' Poef!!! De tv op zwart. E48-32 etc etc...

'Dan ligt het aan uw antennekabel mijnheer. Ik stuur u meteen een nieuwe.' Jeroen gaat voortvarend te werk. 'Maar die kabel is nog maar twee weken oud. Komt dat wel goed', vraag ik bezorgd. 'Ja hoor mijnheer. Het is techniek he. 98 procent van de gevallen is het de kabel.'

Ik geloof Jeroen. Tot die tijd kijk ik wel naar Marcel en Frederick op mijn telefoon. Drie dagen later een pakket van Ziggo. Ik voel door het papier heen dat het de kabel is. Zuchtend kijk ik er drie keer naar. Komt mörn wel.

Vrijdagavond zit ik voor de tv. Ik zap wat en beland bij TV Noord. Bij Marcel. Koning Willem is in Stad en niet in Heiligerlee. Stiekem hoop ik dat hij verkleed tussen al die oorlogsacteurs in Kloosterholt zit. Als het aan het eind van het programma over 'zoegers' gaat, bedenk ik me dat ik al twintig minuten geen enkele storing heb gezien.

'Lientje hestoe dij nij koabel broekt?' roep ik naar de keuken. 'Doe mainst dij koabel in dij widde envelop?' Dat is nou typisch Lientje die heeft de kabel al vast even voor mij vervangen. Met een volle wasmand komt ze de kamer binnen en loopt door naar de openslaande deuren naar de tuin en zegt in de loop:

'Van dij koabel heb ik n wasliene moakt. Dij aander liene was knapt....En beeld is ja goud...'

Erik Hulsegge

PS hierbij wil ik mijn nederige excuses aanbieden aan Ziggo-medewerkster Viola. Ik ben een 'kounavvel eerste klas'.