Negatief zwemadvies voor Veendiepplassen

Voor de Veendiepplassen in Bellingwolde geldt een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. De provincie heeft borden bij het water neergezet.

Ook bij het Zwaneveldsgat in Kolham geldt nog steeds een negatief zwemadvies. Ook geldt er voor een aantal plassen een waarschuwing. Daar is het niet verboden te zwemmen, maar wordt het wel afgeraden.

Het gaat om het Zuidlaardermeer bij Meerwijck, de Langebosch bij Veendam en de Lettelberterplas. Het water bij het Koetshuis in Veendam is weer schoon verklaard. Bekijk hier meer informatie over zwemwater in Groningen.