Culturele instellingen vragen om aandacht van nieuwe gemeente

Cultuur verbindt (in) het Westerkwartier. Zo heet het manifest dat namens tientallen culturele instellingen is overhandigd aan de gemeentebesturen van Zuidhorn, Grootegast, Marum en Leek.

Het stuk is opgesteld om aandacht te vragen voor het belang van cultuur in de nieuwe gemeente die op 1 januari ontstaat.

Het Westerkwartier kent een grote verscheidenheid aan muziek-, toneel- en erfgoedverenigingen, musea en andere culturele instellingen. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken om al voor de feitelijke herindeling aandacht te vragen voor het verbindende van cultuur.

Cultureel platform

In het manifest wordt onder meer gepleit voor de oprichting van een platform dat culturele instellingen ondersteunt en het contact onderhoudt met de gemeente. Ook samenwerking met organisaties in andere domeinen en het behoud van festivals en andere evenementen vindt de organisatie belangrijk.

'Nieuwe gemeente vindt cultuur belangrijk'

Voorzitter Aafke Hoek: 'Er is heel veel opgebouwd op cultureel gebied in de vier gemeenten. Maar je ziet dat de gemeenten verschillend met cultuur omgaan. De ene gemeente besteedt er meer geld en aandacht aan dan de andere. Wij willen dat in de nieuwe gemeente cultuur belangrijk gevonden wordt, dat er beleid gemaakt wordt en dat de gemeente menskracht vrijmaakt voor cultuur. Dit manifest is de eerste aanzet daartoe.'

De denktank wil een onder meer een Cultuurplatform oprichten dat gesprekspartner van de gemeente moet worden. Ook moet dat platform moet ook verenigingen gaan ondersteunen.

