Wordt Stadjer Hans Zijlstra de beste bloemenschikker van de wereld? (Foto: Suzanne Stoppels / RTV Noord)

Op die vraag krijgt bloemist Hans Zijlstra uit Groningen pas in 2019 antwoord. Want in maart doet hij mee aan het wereldkampioenschap bloemschikken in Amerika.

Geschreven door Suzanne Stoppels

Verslaggever online/social media

Zo trots als een pauw 'Ik ben zo trots' zegt Zijlstra die een bloemenzaak aan de Eeldersingel in Stad heeft. 'Ik mag Nederland vertegenwoordigen, je eigen land, ik ga natuurlijk ongelofelijk mijn best doen.' De beste van Nederland Afgelopen week won de Groningse bloemist de nationale selectiewedstrijd waarin hij het moest opnemen tegen de beste bloemenschikkers van Nederland. 'Het was echt een feest toen ik de dag er na weer in de zaak kwam. Ze hadden alles versierd. Gewoon te gek', lacht Hans.

Vijf opdrachten Zijlstra moet tijdens het WK vijf opdrachten voltooien. 'Drie daarvan krijg ik voorafgaand aan de wedstrijd al thuis. Die kan ik dan voorbereiden. De andere twee krijg ik daar ter plekke. En dan is het een zaak van improviseren, doorrammen en dan de beste zijn.' Let op Azië en Scandinavië Volgens de Stadjer is het deelnemersveld niet de makkelijkste. 'Vooral de bloemkunstenaars uit Azië en Scandinavië zijn echt ontzettend goed maar ik ga er gewoon keihard voor' besluit Zijlstra. Expeditie Grunnen Het team van Expeditie Grunnen zocht Hans op in zijn winkel om te praten over het WK. Vanavond zie je het hele gesprek in de uitzending. Vanaf 18:00 uur te zien op RTV Noord.