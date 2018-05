Kicken: 'Een haak door je lip trekken'

Normaal gesproken is de 500-meter baan in Kardinge in Groningen het domein van schaatsers maar dit weekend vind je er vooral tatoeëerders, piercers en mensen die iets aan hun lijf willen verfraaien.

Daar vindt namelijk de Ink And Cutz Convention plaats waar flink gepiercet en getatoeëerd wordt.

Freaks

Maar de echte show zit 'm volgens Vyrich Balootje (van de organisatie) in de 'Freak Show'. 'Daar worden pennen en andere scherpe objecten door delen van het menselijk lichaam gestoken' lacht hij.

'Dat is gewoon echt vet. Dan zit je echt te kijken van: hoe doen ze dat en doet het geen pijn?'



Zeven uur zitten voor een tattoo

Patrick uit de stad laat die 'bijzondere piercingshow' voor wat het is. Hij komt er maar voor een ding: een nieuwe tattoo. Hij heeft er al een aantal en vandaag is zijn onderarm aan de beurt. 'Het is gewoon een verslaving vrees ik. Ik vind het gewoon mooi.'

En de Stadjer moet er heel wat voor over hebben want hij moet zeven uur zitten voor het portret af is. 'Maar dat heb ik er graag voor over'.

'Ik vind de controle prettig'

Ook Dakota Johan heeft er zin in. Ook hij heeft tattoos, maar komt vooral voor de sfeer. 'En de Freak Show' lacht hij.

'Zelf heb ik behoorlijk wat piercings, in mijn mond en lip. En ja dat doet echt flink wat pijn maar dat maakt mij niet uit. Ik vind vooral de controle daar van prettig'.

Expeditie Grunnen

Ook het team van Expeditie Grunnen liet zich onderdompelen in de wereld van inkt en staal. Hoe dat er uit ziet, zie je vanavond vanaf 18:00 uur op TV Noord.