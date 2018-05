Trucker Alje zorgt voor drie kleine vogeltjes in zijn vrachtwagen

In de cabine van Alje Koopman uit Grootegast wonen sinds een paar dagen drie kleine vogeltjes. 'Hun moeder is opgegeten door de kat dus geef ik ze nu gewoon hun eten'.

Koopman rijdt met zijn vrachtwagen door heel Nederland en de koolmezen rijden met hem mee.

Om de drie uur voeden

Een paar keer tikken op het randje van het kleine houten bakje en meteen gaan drie kleine vogelbekjes wijd open. Alje geeft ze een beetje gemalen eivoer via de achterkant van een theelepel.

'Dat doe ik dus om de drie uur maar dan zet ik de wagen wel aan de kant hoor' zegt hij zachtjes.

Mee in een rugzak

De meesjes zijn volgens Alje ongeveer negen dag oud en hij neemt ze elke dag mee naar zijn werk. Koopman stopt de vogels in een rugzak waar via een stekker de vogels warm worden gehouden met een lamp.

'Dit doe ik zo lang als het nodig is' lacht hij. 'Zodra ze oud genoeg zijn, dan mogen ze weer de vrije natuur in'.

'Vogels zijn mijn passie'

Het is niet de eerste keer dat Koopman vogeltjes meeneemt in de wagen. 'Ik heb mijn hele leven al vogels. Het is mijn passie. Soms zijn er vogels zonder moeder en die help ik dan. Ik heb zelfs een tijd gehad dat ik een kooitje meenam voor als ik onderweg een gewonde vogel tegenkwam maar dat doe ik niet meer'.

Expeditie Grunnen

Expeditie Grunnen ging bij Alje en de vogels op visite en voerde samen met hem die kleintjes. Je ziet het vanavond op tv Noord vanaf 18:00 uur.