Expeditie Grunnen speelt de Slag bij Heiligerlee na

Het hele weekend staat Heiligerlee in het teken van 'De Slag van Heiligerlee'. Een paar keer per dag spelen ruim driehonderd reenactors (uit heel Europa) het begin van de Tachtig jarige oorlog na.

Het team van Expeditie Grunnen legde een heel klein gedeelte van het gevecht vast op beeld. Hoe dat er uit ziet? Kijk vanavond dan naar Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen

:

- Is Hans Zijlstra de beste bloemist van de wereld?;

- Tatoo's en piercings in Kardinge;

- Trucker Alje zorgt voor drie weesmeesjes;

- Het vrijgezellenfeest van Harmen;

- Na vijftig jaar weer ooievaars in het nest;

- Geen bussen in Groningen en nog veel meer.

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!