Jong FC Groningen sluit seizoen af met zege en vijfde plek

FC Groningen onder 23 is op de laatste speeldag in de derde divisie gestegen van de zevende naar de vijfde plaats. Dit dankzij een 1-0 overwinning tegen ONS Sneek en gunstige resultaten op de andere velden.

Afscheid

Na afloop van de wedstrijd werd er afscheid genomen van de spelers die de club gaan verlaten. Zij kregen allemaal een ingelijste actiefoto en een wedstrijdshirt overhandigd. De matchwinnaar in het duel met de Friezen werd David Browne.

Hoekstra brengt redding

Hij scoorde halverwege de eerste helft de enige treffer van de wedstrijd met een bekeken schuiver. In een verder matige wedstrijd hield doelman Jan Hoekstra zijn ploeg met twee uitstekende reddingen in de tweede helft op de been.

Vijfde

ONS bleef ondanks de nederlaag behouden voor de derde divisie. Naast Magreb degradeert ACV rechtstreeks. Spijkenisse en Capelle moeten via de nacompetitie het vege lijf zien te redden. Jong FC Groningen eindigt met 58 punten uit 34 wedstrijden op de vijfde plaats.

Speech

In soms emotionele speeches werd door coach Alfons Arts kort na het laatste fluitsignaal afscheid genomen van David Browne, Joël Donald, Robbert de Vos, Mohammed Abdul Karim, Kasper Oldenburger en Abdel el Ouazzane.

