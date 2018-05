Deel dit artikel:











Buijs niet als kampioen naar FC Groningen Danny Buijs kon Kozakken Boys net niet aan de titel helpen archief (Foto: JK Beeld)

De nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen Danny Buijs is met zijn ploeg Kozakken Boys tweede geworden in de Tweede Divisie. In een rechtstreekse confrontatie op de laatste speeldag ging VV Katwijk er met de titel vandoor.

Doelpuntloos Buijs en zijn ploeg hadden drie punten nodig om VV Katwijk van de titel te houden, maar in Werkendam bleef het bij 0-0.

Kampioensduel Het was een echt kampioensduel, met matig voetbal, hard spel en veel spanning. Buijs liet zich daarbij verbaal ook niet onbetuigd.

Uitverkocht Vooral niet toen het spel in de slotfase lange tijd stilgelegd werd, omdat de scheidsrechter zichzelf vanwege een blessure liet wisselen. Een uitverkocht sportpark De Zwaaier zag verder hoe een speler van Katwijk in de slotfase nog rood pakte.

Grootste kans De grootste kans in de wedstrijd was uiteindelijk toch voor Buijs en zijn mannen, maar een mooi geplaatst schot eindigde op de paal. Aanvaller Mendes Moreira, die Buijs volgt naar FC Groningen, speelde geen gelukkige wedstrijd. Op één kansje na kon hij niet gevaarlijk worden. Ook de laatste instructies van Buijs, een kwartier voor tijd, mochten niet baten. Het duel werd een dikke tien minuten voor tijd nog even gestaakt vanwege een blessure van scheidsrechter Lorenzo Cairo. Buijs was het hier niet mee eens. Op 24 juni staat het tweetal op sportpark de Koepel in Haren, want dan leidt Buijs de eerste training bij zijn nieuwe club en sluit Moreira aan bij de eerste selectie van de FC. Lees ook: - Buijs heeft titel voor het grijpen