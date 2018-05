Deel dit artikel:











Live:2e kwart Donar - Leiden 22-18 (Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar kunnen vanavond op 'matchpoint' komen in de finale van de play-offs tegen ZZ Leiden. Het derde duel in de best-of seven serie is live te volgen bij RTV Noord.

De eerste twee wedstrijden werden al gewonnen door de Groningers. Thuis met 105-66 en in Leiden werd het 71-78.

Live Het duel is live te volgen via onderstaande stream en liveblog. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Hein Gerd Triemstra.