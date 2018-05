Bedum is kampioen na bizarre ontknoping

Ze hadden er eigenlijk geen rekening mee gehouden in Bedum. Maar de titel in de tweede klasse J werd op de slotdag van de competitie toch nog veroverd.

Uitgangspunt

De uitgangssituatie was duidelijk. Alleen bij winst op Omlandia was er nog een kans. Maar dan moest koploper Pelikaan S verliezen. En dat gebeurde. De manier waarop was bizar.

Veldoverwicht

In de rust stond Pelikaan S met 2-0 achter in Groningen tegen Groen Geel. Bedum had ondanks een groot veldoverwicht in de eerste helft nog niet gescoord. In de tweede 45 minuten gebeurde er veel, heel veel op het Sportpark in Bedum.

Wereldgoal

Eerst kwam Omlandia via een wereldgoal op voorsprong. Bedum leek door die treffer alle kansen op het kampioenschap te verspelen. Maar de ploeg rechtte de rug en won met 3-2.

Bakker scoort drie keer

Nigel Bakker was de gevierde man bij Bedum. Hij maakte alle drie de treffers. Voor trainer Remy van der Wal was het kampioenschap zeer bijzonder. Als geboren en getogen Bedumer leidde hij zijn ploeg in z'n eerste jaar als trainer naar de titel.

