NWVG slaat opnieuw toe in Clubcompetitie

Peter Merx komt zegevierend over de streep in Puttershoek (Foto: Instagram)

Peter Merx uit Warfhuizen heeft de Omloop van de Hoekse Waard gewonnen. Hij was na 160 kilometer de snelste van een kopgroep van negen renners.

De Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG) blijft door de zege aan de leiding in de tussenstand van de Clubcompetitie.

NWVG met drie man in kopgroep

Vijfentwintig kilometer voor de finish in Puttershoek ontstond er een kopgroep van twintig rijders. Namens NWVG waren naast Merx ook Sven Kramer en Martijn Keizer vertegenwoordigd.

Kolibri

'De Kolibri van Warfhuizen' sprong vervolgens mee toen er opniew werd gedemareerd. 'De druk van het peloton werd groter en groter. Daardoor moesten we vol doorrijden. Dat was in mijn voordeel. In de sprint kon ik het afmaken.' zei Merx na de huldiging.

Tweede zege

Het was de tweede zege op rij voor de NWVG in de Clubcompetitie. Martijn Keizer won twee weken geleden de Zuid-Hollandse Eilanden Tour. Keizer zakte een plaats in het individuele klassement en staat nu derde.