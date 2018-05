Donar komt op 'matchpoint' tegen Leiden na derde zege op rij

Donar kan aanstaande dinsdag 29 mei het landskampioenschap binnen halen. Zaterdagavond werd Leiden in MartiniPlaza met 80-69 verslagen. Hierdoor komt de ploeg van coach Erik Braal op 3-0 in de best-of-seven serie.

Duel zakt weg

Het ging niet van een leien dakje in Plaza voor Donar. Na een degelijk eerste kwart, 20-12, zakte het helemaal in bij de Groningers. Lange tijd werden er slechts drie puntjes gemaakt. Omdat ook Leiden het netje niet wist te vinden vielen er lange tijd geen scores en was het 33-26 bij rust.

Remmen los

Na de pauze gingen alle remmen los bij beide ploegen, vooral Donar wist het gaspedaal weer fors in te drukken. Na een aantal prachtig uitgespeelde aanvallen scoorden onder andere Thomas Koenis en Jason Dourisseau en stond het na dertig minuten 57-44.

Geen gevaar

In het laatste kwart kwam de voorsprong van Donar nog even in gevaar door goed spel van Worthy de Jong en Jessey Voorn aan de kant van Leiden. Het was net niet genoeg voor de gasten omdat het teamspel en de individuele klasse van de Groningers de doorslag gaf.

Topscorer

Topscorer aan de kant van de Groningers was Jason Dourisseau met 26 punten. Het wellicht beslissende duel aanstaande dinsdag in de Vijf Meihal in Leiden begint om 19.30 uur.

