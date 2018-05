Braal: 'Het is een slijtageslag aan het worden'

Donar-coach Erik Braal was tevreden met de derde zege op rij van zijn ploeg, maar had wel gezien dat het van steeds dieper moet komen.

Goede start

'We kenden een hele goede start, kwamen sterk uit de startblokken. Na elke time-out die de coach van de tegenstander nam, Paul Vervaeck, nam hadden we het moeilijk om weer in ons ritme te komen. Je merkt wel dat het een slijtageslag aan het worden is deze serie,' vertelt Braal.

Focus weg

'Je merkt nu dat als de focus even wegvalt, het verkeerd gaat. We hebben zo'n goed seizoen gehad tot nu toe omdat we in een hele duidelijke structuur gespeeld hebben. Ik ben blij dat we er voor moeten knokken, dat maakt dit een mooie serie.'

Geknokt

Leiden-coach Paul Vervaeck zei dat zijn ploeg meer moest doen dan alleen goed basketballen tegen een ploeg als Donar. 'Wij hebben geknokt, al in de halve finale om ook in de finale te komen. Als coach kun je toch blij zijn, ondanks het verlies, als je je ploeg zo ziet knokken,' zegt Vervaeck.

Niet dood vallen

Het was de Belg ook opgevallen dat er in het tweede kwart niet veel gescoord werd. 'Het is heel intensief, dat moet je niet vergeten. Dat weegt ook bij de spelers. Mentaal kan je niet moe zijn, je werkt er een heel jaar voor om hier te staan. Dood vallen zullen ze niet doen,' grapt Vervaeck tot slot.

Kampioen in eigen hal?

De suggestie dat Donar liever in eigen hal kampioen wil worden verwees Jason Dourisseau duidelijk naar het rijk der fabelen. 'Wij willen elke wedstrijd winnen, ook aanstaande dinsdag,' aldus de topscorer van de derde wedstrijd. 'Ik kan iedereen verzekeren, het is absoluut niet het geval dat wij thuis kampioen willen worden,' besluit Dourisseau lachend.

