Van Dijk grijpt met Liverpool naast de Champions League titel (Foto: Twitter/@Virgil van Dijk)

Virgil van Dijk is er met Liverpool niet in geslaagd om de Champions League te winnen. De Engelsen gingen in de finale met 3-1 onderuit tegen Real Madrid. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

Zware blessures In de eerste helft viel er weinig te genieten. Het meest opvallende was dat Mohamed Salah namens Liverpool en Daniel Carvajal bij Real met op het oog zware blessures uitvielen. De doelpunten kwamen na de pauze. Blunder Karim Benzema schoot Real op voorsprong na een verschrikkelijke blunder van Liverpool-doelman Loris Karius. Hij wierp de bal verkeerd uit waarna de Fransman alleen nog maar zijn been tegen de bal hoefde te zetten. Gelijkmaker De gelijkmaker kwam in de 55e minuut toen Mané uit een corner, na doorkoppen van Lovren, wist te scoren. De beslissende treffer viel in de 64e minuut en was schitterend. Twee goals Bale De net ingevallen Gareth Bale scoorde met een prachtige omhaal de 2-1.Vijf minuten voor tijd ging opnieuw Karius afschuwelijk in de fout. Een schot van dertig meter van Bale beoordeelde de Duitse doelman helemaal verkeerd en zo werd het 3-1. Unicum Hiermee zorgde hij tevens voor een unicum omdat Real Madrid als eerste ploeg in de geschiedenis voor de derde keer op rij de Champions League wist te winnen. Pijnlijke weg Voor onder andere Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum resteerde de pijnlijke weg naar het erepodium om de verliezersmedaille op te halen. Lees ook: - Van Dijk ligt niet wakker van confrontatie met Ronaldo