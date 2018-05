Oranje Nassau handhaaft zich in Eerste Klasse

De mannen van Oranje Nassau hebben zich zaterdagmiddag gehandhaaft in de Eerste Klasse E. De ploeg van de nieuwe trainer Erwin Heerlijn, won op bezoek bij VEV'67 met 1-0. Daardoor degradeert de ploeg uit Leek.

Rumoerige week

Het was een rumoerige week voor Oranje Nassau. Vorige week zondag werd trainer Patrick Zwart ontslagen, met nog één wedstrijd te gaan. Een cruciale wedstrijd wel te verstaan. Vandaar dat Erwin Heerlijn zaterdagmiddag al op de bank zat. Hij zou anders aan het begin van het komende seizoen beginnen bij ON.

Spanning

Het was zaterdagmiddag ongekend spannend. VEV '67 en Oranje Nassau moesten beiden winnen om niet te degraderen. Het team van Heerlijn was over de hele wedstrijd gezien heer en meester in Leek. De eindstand was echter al bij de rust bereikt. Door een goal van Niels Stenekes in de 35ste minuut wonnen de mannen van Oranje Nassau met 0-1.