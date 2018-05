In Meeden is een huis aan de Beneden Veensloot zondagmorgen vroeg helemaal afgebrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De brand ontstond even voor zes uur in een schuur vlak achter het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg. Ondanks de inzet van de brandweerploegen van Zuidbroek en Veendam was het huis niet meer te redden.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.