FC Groningen heeft de toekomst al in huis

Dat Hans Nijland het nog nooit heeft bedacht, met zijn advertentieverleden. Een vierkleurenfolder met foto's van Robben, Suarez en van Dijk. De boodschap: wie de top wil halen als voetballer, moet een tijdje voor groenwit spelen.

Dat moet maar eens duidelijk worden onder talentvolle voetballers uit alle windstreken. Want ook al stond oud-FC Groningenspeler Virgil van Dijk gisteravond niet te juichen, hij staat in een lange traditie van toppers. Die begint al bij Erwin en Ronald Koeman. De lucht achter Oethoezen is gezond voor de ontwikkeling van jonge voetballers. Zie ook het afgelopen seizoen met de doorbraak van Reis, Van de Looi, Absalem, Hrustic en Doan.

Ook Emmen vaart wel bij de inbreng van Groningse talenten en promoveert naar de eredivisie. Directeur Nijland heeft het met een glimlach zien gebeuren, want 'laat er geen misverstand over bestaan dat FC Groningen-Emmen meer toeschouwers trekt dan FC Groningen-Sparta”.

Zaterdagavond.is in Kiev Liverpool lange tijd veel beter dan Real Madrid. De Egyptische aanvaller Salah wervelt, dribbelt, inspireert en blinkt uit. Dan grijpt de Spaanse slager Ramos in. Hij trekt Salah naar de grond en valt bovenop diens arm. Huilend gaat de Egyptenaar zwaar geblesseerd naar de kant, hij krijgt een Judaskus van Ramos mee. Liverpool is zijn motor kwijt. Virgil van Dijk wint niet zijn eerste grote prijs.

Zou die zich na afloop net zo gevoeld hebben als in Euroborg, toen FC Groningen spelend in de nacompetitie een 5-1 achterstand tegen ADO goedmaakte en daarna alsnog de penaltyserie verloor? Precies zeven jaar geleden is het. Als breekijzer maakte Virgil er zelf twee. En dan toch zuur verliezen.

Toppers als Van Dijk, Suarez, Granqvist of Berg: ze zijn 'niet meer te halen en niet meer te betalen' zegt Hans Nijland. Toch is er ook nu veel talent en wellicht een topper voor de komende jaren in huis. Niet voor niets verlengden of kochten duizend liefhebbers in één week hun seizoenkaart, toen de club er in slaagde het Japanse wonderkind Ritsu Doan langer vast te leggen. Groningers vormen een kritisch publiek, maar weten wel wat goed is.

Dus koester keeper Sergio Padt en laat de jonge trainer Danny Buijs het elftal spelen zoals hij zelf vroeger deed. Dan is 'die hut' heel snel weer vol. En krijgen we na dit wisselvallige seizoen een echt mooi jaar. Zeker, het is nog ver weg allemaal. Tijd genoeg voor een gerichte folderactie.

Pieter de Hart