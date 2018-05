Betere hak- en sloopwerk bij de brug van het Eemshotel

De loopbrug wordt in twee dagen gesloopt (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De sloop van de brug van het Eemshotel is zondagochtend begonnen. De volledige brug wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuwe brug, een onoverdekt terras en een nieuwe ingang.

De brug verdwijnt, omdat de dijk wordt verhoogd.

Kans voor vernieuwing

De dijkverhoging biedt mogelijkheden voor hoteleigenaar Bert Boer. Hij noemt de dijkverhoging 'een gelukje'. Boer: 'Het waterschap wilde eigenlijk exact hetzelfde weer gaan bouwen, maar ik zag kansen om te vernieuwen.'

'Ik heb mijn plannen aan hun voorgelegd en zij vonden het een goed idee. Ik heb geluk dat de dijk omhoog moet en dat ik daarvan kan meeprofiteren. Dit had ik zelf nooit financieel kunnen regelen.'

Geen belemmering



De oude brug was overdekt en zorgde er volgens Boer voor dat mensen minder snel een hapje en een drankje deden in het Eemshotel. 'Die overdekte brug zorgt voor een belemmering. Mensen weten niet wat er aan het einde van de tunnel gebeurt. Wij krijgen heel vaak de vraag of ze wel een kopje koffie kunnen komen drinken.'

Die vraag hoeft per 8 juli niet meer gesteld te worden. Dan heeft het Eemshotel haar nieuwe uitstraling en hebben mensen vanaf de dijk zicht op het terras. Het Eemshotel is op dit moment in verband met de werkzaamheden dicht en gaat op 11 juni weer open voor hotelgasten en bezoekers.

De nieuwe situatie.

Foto: Eemshotel

