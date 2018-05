Aniek uit Hellum is eindelijk Nederlands Kampioen BMX

Ze heeft er heel wat wedstrijden op moeten wachten, was al tijd de 'eeuwige tweede' maar vorige week was het raak. Aniek Bouwman (13) mag zich een jaar lang de allerbeste van Nederland noemen.

'De hele wedstrijd lag ik al op kop, het kon eigenlijk niet missen,' lacht de brugklasser, 'maar zo ging het vorig jaar ook en toen verloor ik hem in de laatste bocht.'

EK en WK

In Haaksbergen ging het dus net even anders dan vorig jaar. Want Bouwman ging er met de kampioenstrui en beker vandoor in de categorie meisjes 13-14 jaar. Door de winst heeft de tiener zich meteen geplaatst voor het EK en WK.

Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord

Geen sponsors

'Alleen daar ga ik dit jaar niet aan mee doen. Het is te ver weg, te duur en ik heb nog geen sponsors. Dus hoop ik het volgend jaar weer goed te doen. Dan is het WK namelijk in België en dan kan ik gaan'.

Trainen op haar eigen veldje

Met de beker op zak zou je denken dat ze al bijna klaar is om lekker vakantie vieren. Nou nee dus. Aniek: 'Nee! Ik train bijna elke dag, of op de baan en anders thuis op mijn eigen gemaakte veldje. Daarnaast fiets ik elke week wel een wedstrijd.'

De Olympische droom

En het toekomstbeeld is ook heel duidelijk. 'De Olympische Spelen. Daar zou ik zo graag aan mee willen doen' aldus Aniek. 'Maar eerst even genieten van het Nederlands Kampioenschap'.

Expeditie Grunnen

Hoe Aniek traint op haar eigen veldje zie je vanavond in Expeditie Grunnen. Te zien vanaf 18:00 uur op TV Noord.