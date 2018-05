UCI checkt startplaatsen voor WK wielrennen 2020

De voorlopige parcoursen voor het WK wielrennen 2020 in Groningen en Drenthe worden maandag en dinsdag 'geschouwd'. Een technische delegatie van de UCI gaat in ieder geval alle start- en finishplaatsen bezoeken.

Daarnaast worden, waar het kan, gedeeltes van de verschillende routes bekeken. Onder andere de veiligheid en diversiteit worden onder de loep genomen.

Modelprogramma voor het WK 2020

In het modelprogramma voor het WK 2020 is de stad Groningen het vertrekpunt voor drie tijdritten: van de vrouwen, de profs en de beloften. Veendam krijgt in het concept twee starts: de wegwedstrijden van de junioren jongens en meisjes.

Appingedam is voorlopig als startplaats aangemerkt van de wegwedstrijd van de beloften. In Drenthe zijn Gieten en Emmen aangewezen als startlocatie.

Finishlijn op TT Circuit

Bij alle onderdelen van het WK is de finishlijn op het TT Circuit getrokken omdat een centrale locatie ten opzichte van beide provincies noodzakelijk is.

De UCI zoekt ook nog een locatie voor haar jaarlijks congres in september. Daarvoor worden in de komende dagen ook een aantal opties in kaart gebracht. Ook wordt er gekeken naar welke hotels het meest geschikt zijn om meer dan 2000 mensen te huisvesten gedurende het tiendaagse wielerevenement.

