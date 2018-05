Brandweer redt paard dat vastzat in slib

De brandweer had er zondagmorgen een flinke klus aan om een paard uit een geul te redden achter de dijk bij Noordpolder. Het dier zat tot de nek vast in een laag slib.

Een stel dat over de dijk fietste, ontdekte het uitgeputte dier in de geul. Omdat het kweldergebied moeilijk toegankelijk is, kon de brandweerwagen niet dichtbij komen. Brandweermannen moest het jonge dier er met de hand uit trekken.

Uiteindelijk lukte het de groep brandweermannen om het dier uit eruit te halen. Al snel voegde het veulen zich bij een groep paarden dat vanaf een afstandje de hele operatie volgde.

De groep paarden rent weg, met het geredde paard in het midden.



Foto: De Vries Media