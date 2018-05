Hiep hiep hoera, Beijum bestaat 40 jaar!

Op 29 mei 1978 kreeg de eerste bewoner de sleutel van zijn nieuwe huis. Deze week bestaat de stad-Groninger wijk Beijum veertig jaar. Reden voor een feestje.

'Voor de mensen die in Beijum wonen, en dat zijn er inmiddels zo'n 13 duizend, is het een wijk waar ze met heel veel plezier wonen. Veel groen, leuke huizen en alle voorzieningen zijn eigenlijk aanwezig', aldus Douwe van de Bijl van de Historische Werkgroep Beijum.

'Beijum was een witte wijk'

De Historische Werkgroep Beijum heeft zich als doel gesteld om de geschiedenis van Beijum onder de aandacht te brengen. 'We zijn een volwassen wijk. Dat betekent dat verschillende nationaliteiten en verschillende leeftijden samen leven en er het beste van proberen te maken. En ik heb de indruk dat ons dat in Beijum aardig lukt.'

Beijum is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een echte multiculturele wijk. Maar dat is het niet altijd geweest. 'In het begin was het natuurlijk een witte wijk. In de jaren zeventig waren er natuurlijk amper gekleurde mensen', vertelt Van der Bijl.

Afvoerputje

Op een gegeven moment is deze wijk, en het klinkt misschien raar, ook gebruikt als afvoerputje voor groepen mensen die naar Nederland kwamen. Dan hebben we het over Vietnamezen en met name ook Antillianen.'

Volgens Van der Bijl werden de nieuwe bewoners samen, ergens in een hoek van de wijk, gehuisvest. 'Dat zorgde natuurlijk voor overlast, en dat is jarenlang bepalend geweest voor het imago van Beijum. Maar die periode ligt inmiddels ver achter ons en nu zien we het fenomeen 'studenten' opkomen in de wijk.'

Dorp

Beijum staat de hele week in het teken van het veertigjarig bestaan. De aftrap voor de feestweek was afgelopen weekend, met muziek, verhalen en gedichten. Dat gebeurde bij de vuurplaats aan de Jensemaheerd in de wijk. Al spreken sommige bewoners liever van een dorp. 'Het heeft de allure van een dorp, vanwege de betrokkenheid bij elkaar. Oorspronkelijk kom ik als kind uit een dorp in de provincie en daarvan vind ik een heleboel terug in Beijum', aldus één van de aanwezigen.

Niet zo erg als in Loppersum

Ruud van Erp is één van de bewoners van het eerste uur. Hij woont al veertig jaar aan de Fossemaheerd. 'Het was een nieuwe wijk. We wilden graag buiten de stad wonen, maar niet zover weg. Vanaf de Fossemaheerd ben je, als je geen elektrische fiets hebt, in twaalf minuten op de Grote Markt. Dus we wonen buiten, maar toch ook wel een beetje bij de stad.'

'We moeten de mooie structuur en de kwaliteit van wonen de komende jaren bewaken', besluit Van der Bijl. 'Er zijn natuurlijk best wel woningen met achterstallig onderhoud en we hebben hier ook wel last van aardbevingen. Natuurlijk niet zo erg als in Loppersum en omgeving, maar toch. We moeten blijven investeren, ook in elkaar. Dat vergt soms tijd en onderhoud, maar daar moeten we aan blijven werken.'