Oer-Veendammer Dick Lukkien senior is overleden

Oer-Veendammer Dick Lukkien senior, de vader van de trainer van FC Emmen, is overleden. Lukkien stond bekend als een van de gezichten van SC Veendam.

Hij heeft tal van functies binnen de club bekleed. Zo was hij onder andere speler, trainer, leider en was hij tot aan het faillissement van de club verantwoordelijk voor allerlei randzaken rondom de spelers, van de catering tot aan huiselijke klusjes. Ook was hij beheerder van het spelershome aan de Langeleegte.

Trots op zoon

In de afgelopen weken was hij nog aandachtig en trots toeschouwer bij de play-off duels van FC Emmen, waarin zoon Dick junior de club voor het eerst in de historie naar de Eredivisie leidde.

Ook reikte hij in maart nog de Bronzen Stier uit aan zijn zoon, voor de titel beste trainer van de derde periode van de Jupiler League.



