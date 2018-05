Expeditie Grunnen is 'op visite bij Lucas en Gea'

Honderd fans hadden zondag de dag van hun leven. Ze gingen namelijk op visite bij hun idolen Lucas en Gea in Oude Pekela. Het zangersduo gaf een miniconcert achterin hun eigen tuin.

Compleet uitverkocht

Het is de eerste keer dat het tweetal een concert op deze manier in de tuin gaf. Volgens Lucas waren de kaarten binnen een mum van tijd uitverkocht. 'Daarom hebben we meteen nog een ´Op visite bij Lucas en Gea´ gepland en ook die is al uitverkocht' zegt de zanger.

Waarom die kaarten als warme broodjes over de toonbank vlogen zien je vanavond in Expeditie Grunnen.

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

