Forse rookwolken bij buitenbrand in Wagenborgen

De brandweer is zondagmiddag opgeroepen voor een forse buitenbrand achter een boerderij aan de Kloosterlaan in Wagenborgen.

Volgens de brandweer gaat het om gedroogd gras, dat in een opslagplaats lag. Omdat er plastic om het gras heen zit, ontstonden zwarte rookwolken die in de wijde omgeving waren te zien.

Een woordvoerder van de brandweer heeft geen informatie dat de omgeving 'ernstig last' van de rook zou hebben. 'Wij doen er een waarschuwing uit als dat wel zo zou zijn', besluit de woordvoerder. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.