'Voor mij was hij heel erg speciaal, dit doet heel erg pijn'

Het nieuws dat Dick Lukkien senior is overleden, slaat bij veel betrokkenen van het failliete BV Veendam in als een bom. Zo ook bij Peter van der Vlag, doelman van het gepromoveerde FC Emmen, maar ook oud-keeper van BV Veendam.

In die hoedanigheid heeft hij een speciale band met Lukkien opgebouwd. 'Kippenvel, en niet te geloven. Vorige week zaten we nog aan tafel met hem in het spelershome van FC Emmen en hadden we dik feest. En nu dit.. het zit zo dicht bij elkaar.'

'Ook in mindere tijden'

Van der Vlag kon altijd bij Lukkien terecht: 'Hij was altijd zichzelf en was er altijd voor je, ook in mindere tijden. Of als we bijvoorbeeld op stap waren op de Zuidlaardernacht en we belden hem op, dan stond 'ie opeens klaar om ons op te halen.'

'Heel erg speciaal'

'Wat die man allemaal voor ons heeft gedaan bij Veendam, maar ook daarbuiten.. Dan ontmoette ik hem in Parkzicht in Veendam en dronken we een kopje koffie, of een biertje', knipoogt Van der Vlag. 'Voor mij was hij heel erg speciaal. Ik heb altijd contact met hem gehouden. Dit doet heel erg pijn.'

'Trots spatte ervan af'

Van der Vlag is blij dat de oer-Veendammer de prestatie van zijn zoon nog heeft meegemaakt. Lukkien junior was als trainer verantwoordelijk voor de historische promotie van FC Emmen. 'Hoe jammer het ook is dat hij zijn zoon straks niet in de Eredivisie ziet, heeft hij volgens mij heel erg van de promotie genoten. Die trots in zijn ogen, dat spatte ervan af. En terecht.'

Lees ook:

- Oer-Veendammer Dick Lukkien senior is overleden