Talens houdt Be Quick met miraculeus doelpunt in leven

Be Quick is zondagmiddag op onvoorstelbare wijze ontsnapt aan directe degradatie. Bij een 2-3 achterstand tegen Jong Vitesse scoorde aanvoerder Robert Talens dik in blessuretijd de 3-3.

Nacompetitie

Hierdoor gaat Be Quick nacompetitie wedstrijden spelen om in de derde divisie te blijven. Te beginnen aanstaande donderdag 31 mei met de uitwedstrijd tegen Gemert. De return is op zondag 3 juni. De winnaar plaatst zich voor de volgende ronde.

Punt nodig

De scheidsrechter floot meteen na de 3-3 voor het einde. De Groningers hadden een punt nodig om Jong de Graafschap van het lijf te houden. De ploeg uit Doetinchem won met 1-4 bij het al gedegradeerde de Meern. Door de treffer in extremis van Talens speelt Jong de Graafschap volgend seizoen in de hoofdklasse en blijft Be Quick in de race voor lijfsbehoud.

Vrije trappen Bosz

De ontsnapping van Be Quick leek er lange tijd absoluut niet in te zitten. Kampioen Jong Vitesse was souverein in de eerste helft en scoorde twee keer. Allebei de goals werden gemaakt door Gino Bosz uit een vrije trap.

Aansluitingstreffers

Daan Driever gaf de withemden vlak na rust weer hoop met de aansluitingstreffer, maar een goal van Martijn Berden tien minuten na de rust leek alle Groningse hoop te doven. Be Quick gaf niet op en invaller Michiel Rusch scoorde in de 79e minuut weer tegen.

Bevrijdende treffer

Met nog tien minuten op de klok ging de ploeg van scheidend coach Kevin Waalderbos op zoek de bevrijdende gelijkmaker. Het leek lange tijd niet meer te lukken, totdat Talens na een hoge voorzet in het strafschopgebied de bal helemaal verkeerd raakte maar met een stuit alsnog achter Vitesse-doelman Stef Brummel zag ploffen.

