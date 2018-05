Man (20) voor de rechter wegens doden vrouw en kind

Een 20-jarige man uit Glimmen staat vandaag voor de rechtbank in Groningen voor het doden van een 23-jarige vrouw en haar zesjarige dochter. Het familiedrama gebeurde op 14 oktober in Haren. De man wordt twee keer doodslag verweten.

De vrouw was gewurgd en in haar hals gestoken. Het meisje verstikt met een doek. Een 1-jarig jongetje bleef ongedeerd. De familie was bekend bij de gemeente, bevestigde burgemeester Pieter van Veen van de gemeente Haren kort daarop aan RTV Noord.

Verdachte psychisch onderzocht

Het gezin was afkomstig uit Eritrea. De slachtoffers beschikten over een tijdelijke verblijfsstatus. Tijdens een eerdere, niet inhoudelijke zitting, in december besliste de rechtbank dat de verdachte psychisch moest worden onderzocht. Ook familie in Eritrea zou worden gevraagd over dit gezin.

Begraven in geboorteland

Het zesjarig meisje zat op de dovenschool. Haar moeder volgde een inburgeringscursus aan het Alfacollege. Beide slachtoffers zijn in hun geboorteland begraven. Het Openbaar Ministerie gaat uit van een drama in de relationele sfeer.

