De Grote Markt blijft leeg voor Donar (Foto: RTV Noord)

Mocht Donar de landstitel winnen, dan gaat de huldiging en het feest plaatsvinden in MartiniPlaza. De basketballers staan in de finalereeks in een best-of-seven op 3-0. Als Donar de volgende wedstrijd wint, is de derde achtereenvolgende landstitel binnen.