'Borussia Dortmund biedt 15 miljoen euro voor Hateboer'

Staat Hans Hateboer aan de vooravond van een toptransfer? Als we La Gazzetta dello Sport moeten geloven wel. Volgens de Italiaanse sportkrant heeft Borussia Dortmund een slordige 15 miljoen euro over de speler uit Beerta.

Hateboer heeft nog een doorlopend contract bij Atalanta Bergamo, maar de Duitse club zou nu een concreet bod op tafel gelegd hebben.

Hoger prijskaartje

Dat zou voor de tweede keer zijn dit jaar, want in maart werd bekend dat de Duitsers ruim 12 miljoen euro over hadden voor de Oranje-international. Dat prijskaartje valt nu dus nog wat hoger uit.

