Hummel oppermachtig bij grasbaanrace in Osnabrück

Romano Hummel heeft de internationale grasbaanraces in Osnabrück gewonnen. De coureur uit Hoogkerk revancheerde zich voor z'n door pech overschaduwde optreden op Pinkstermaandag in Stadskanaal.

Daar brak tot twee keer toe de ketting van zijn machine.

Dominant

In Duitsland leverde Hummel vier heats af die hij van start tot finish domineerde. In de finalerace werd hij derde. Dat was meer dan voldoende om de eindoverwinning te pakken.

Zijspan

Het duo William Matthijssen en Sandra Mollema was ongenaakbaar in de zijspanklasse. Ze schreven alle vier de manches op hun naam en stonden zodoende op de hoogste trede van het podium.

