Rondje Groningen: het Groningse verhaal achter ambassadeur Pete Hoekstra

Zweten in een berenpak en de felicitaties van de KNVB voor de verkeerde club: dat - en meer - in Rondje Groningen.

1) Verstopt Maastricht de ringweg beter dan Groningen?

Of nou ja, ringweg, een hele snelweg is onder de grond weggemoffeld in Maastricht. Er bovenop kwam een park met fietspaden. Huizen aan de weg werden direct 7,5 procent meer waard. Krijgt Groningen hetzelfde scenario door de ringweg verdiept aan te leggen? Jur bekritiseert de keuze van Groningen om dakgaten in de tunnel te maken.

2) En dan zing je voor de koning

Muziekplatform The Daily Indie interviewt de Groningse zangeres Marlene Bakker.

3) Het Groningse verhaal achter Pete Hoekstra

NRC duikt in het verleden van Pete Hoekstra, de Amerikaans ambassadeur namens Nederland van president Trump. Zijn ouders hadden net na de oorlog een succesvolle bakkerij in stad Groningen - maar wilden wel weg.

4) Groningse 'universiteit' va a la playa!

Studenten van de Hanze University verkennen het Spaanse Blanes. (Inderdaad, University: zo mag de Hanzehogeschool zichzelf positioneren in het buitenland. Geen foutje dus.) Er zijn minder leuke uitstapjes te bedenken.

5) Warm pak

Voor de warmte hoef je natuurlijk niet naar Spanje deze dagen. Hoe zou de FC Groningen-mascotte zich vandaag voelen tussen 450 kinderen?

6) KNVB feliciteert verkeerde club

De landelijke voetbalbond had de felicitatiebrief al klaar voor het Pelikaan S van Joop Gall (en geldschieter Wim Bulten). Maar die verloor haar laatste wedstrijd - tikkteltje onverwacht - van laagvlieger Groen Geel. Daardoor werd SV Bedum zomaar kampioen. Zal deze daardoor onnodige brief worden ingelijst?

Lees ons wedstrijdverslag, of eigenlijk ons dagverslag, vooral terug:

7) Vooruitblikken naar 2030

Zou het?

8) Zoek de verschillen

Een jaar geleden lag Bauke Mollema drie weken na Giro d'Italia aan het zwembad, nu heeft hij geen tijd voor vakantie. Want de Tour de France komt in zicht.

9) Zingende raad

Dubbel feest in Loppersum. Burgemeester Albert Rodenboog was jarig, en hij is eind deze week precies 15 jaar burgemeester. En dat laat zijn gemeenteraad niet onopgemerkt voorbij gaan.

10) Buitje

Het is dan prachtig weer deze dagen, maar zo nu en dan valt er ook een flinke bui. Zo ook zondagavond in Wildervank. Roy Bodha legde de hagelbui vast.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Broez'n.