'Driekwart boeren tegen zonnepark op landbouwgrond'

Driekwart van de boeren en tuinders in Nederland is tegen de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. Verrommeling van het landschap, stijgende grondprijzen en druk op de voedselproductie zijn daarvoor de voornaamste redenen.

Dat stelt LTO Nederland na een onderzoek onder 1.105 boeren.

Eerst de daken vol

Tegenstanders van zonneparken op akkers pleiten ervoor dat hoogwaardige landbouwgrond bestemd moet blijven voor voedselproductie. Voor minderwaardige grond, verloren hoeken of natte gebieden kan een uitzondering gemaakt worden.

Maar voordat het zover is, moeten eerst daken van boerderijen worden gevuld met zonnepanelen, meent een ruime meerderheid van de ondervraagden.

Regelmatig aanbiedingen

Boeren krijgen regelmatig te maken met het onderwerp. Zo is één op de drie boeren wel eens benaderd door een ontwikkelaar van zonneparken, telefonisch of via een flyer. Vooral boeren die in de buurt van een verdeelstation wonen krijgen regelmatig aanbiedingen om hun grond te verkopen of te verhuren voor de aanleg van een zonnepark. Daarbij bieden exploitanten soms forse bedragen.

Ik heb de loonwerker de waterlopen breder laten maken, want het schip met geld moet erdoor Groningse boer

Silicon Valley van de Veenkoloniën

Een van de ondervraagde Groningse boeren reageert met een knipoog op al die belangstelling voor zijn grond.

'Ik zit in het Silicon Valley van de Veenkoloniën. Gemeente Stadskanaal heeft 200 tot 600 hectare landbouwgrond aangewezen als zoekgebied voor zonnepanelen. Ik heb de loonwerker dus de waterlopen breder laten maken, want het schip met geld moet erdoor.'

Overheid moet grenzen stellen

Hoewel veel boeren tegen zijn, voorziet ruim de helft van de ondervraagden dat de ontwikkeling van zonneparken in landelijk gebied niet tegen te houden is. Wel meent 85 procent van de ondervraagden dat de overheid grenzen moet stellen aan de uitrol van zonneparken.

'Anders wordt de landbouwgrond weggeconcurreerd door energiemaatschappijen, dat moeten we voorkomen', stelt één van de deelnemers.

Lees ook:

- Omringd door zonnepanelen: 'Dit kan niet serieus zo bedoeld zijn'

- Provincie Groningen wil experimenteren met snellere aanleg zonneparken

- Al ons nieuws over zonnepanelen