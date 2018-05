Heiploeg koopt extra grond om uit te breiden

Garnalenverwerker Heiploeg in Zoutkamp wil uitbreiden en heeft daarvoor 8,5 hectare grond aan de oostkant van het bedrijf gekocht.

Door de groeiende doorvoer van ingevroren garnalen, heeft het bedrijf momenteel te weinig capaciteit om alles in te kunnen vriezen.

Milieu

Er is onderzoek gedaan naar de gevolgen van het uitbreidingsplan van Heiploeg voor het milieu. Daaruit is gebleken dat er sprake is van extra geluidsoverlast, bodemvervuiling of verstoring van flora en fauna.

Binnen de 75 hectare

De uitbreiding blijft binnen de 75 hectare en daarom is geen milieueffectrapportage nodig. De gemeenteraad van De Marne vergadert deze week over de plannen van Heiploeg.

Lees ook:

- Heiploeg gaat fors uitbreiden in Zoutkamp

- Garnalenbedrijf Heiploeg worstelt en komt boven