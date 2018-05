Eemshaven en haven Defzijl gaan voor waterstof

De Eemshaven en de haven van Delfzijl worden toegerust voor het gebruik van waterstof. Daarvoor heeft Groningen Seaports een samenwerkingsovereenkomst getekend met het bedrijf Pipelife.

Volgens Seaports is het een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de havens.

Grondstof chemische bedrijven

Het waterstofgas zal milieuvriendelijk worden geproduceerd met duurzame energie uit windmolens en zonneparken. Het gas wordt gebruikt door chemie- en industriebedrijven als er een tijdelijk tekort is aan andere groene energie. Het waterstof kan ook worden gebruikt als grondstof voor chemische bedrijven.



Voor het transport van waterstof is in eerste instantie vier kilometer aan leidingen nodig. Die moeten binnen een jaar gelegd zijn. Voor de buizen wordt kunstof gebruikt dat goedkoper is aan te leggen dan buizen van metaal. Pipeline levert de buizen en Seaports zorgt voor de aanleg.

Grote kans

Directeur Cas Köning van Groningen Seaports zegt dat groene waterstof een grote kans is om de Groningse economie duurzamer en toekomstbestendiger te maken. 'Groningen Seaports wil een vooraanstaande rol spelen in de energietransitie van de regio. Wij verbeteren hiermee ook het vestigingsklimaat, zowel voor nieuwe als bestaande bedrijvigheid in ons gebied', aldus König.

Buiten Groningen

Zowel Seaports als Pipelife verwachten dat de opgebouwde kennis en ervaring met het transport van waterstof ook buiten Groningen gaat worden toegepast.

