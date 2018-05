Deel dit artikel:











Tweehonderd huizen stad Groningen even zonder water Water op het parkeerterrein aan het Boerhaaveplein (Foto: Pieter Nomden)

In de Groninger stadswijk Corpus den Hoorn zaten tweehonderd huishoudens maandagochtend zonder water. Bij een waterleiding in de buurt is een lekkage ontstaan.

'Het lek is inmiddels gerepareerd en de huishoudens hebben weer water', zegt een woordvoerder van Waterbedrijf Groningen. Boerhaaveplein blank Om half negen maandagochtend zag voorbijganger Pieter Nomden het parkeerterrein aan het Boerhaaveplein blank staan. 'De schade lijkt mee te vallen, maar het was wel duidelijk een gesprongen waterleiding', Spontane breuk Dat bevestigt het Waterbedrijf: 'Het ging om een lekkage door een spontane breuk. Het water is inmiddels weg en het meegekomen zand wordt opgeruimd, aldus een woordvoerder.