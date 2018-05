Onvrede over afwikkelen oude schades: 'De NAM gaat gewoon op oude voet door'

'Hoe gek kun je het hebben? Dat de NAM het erkent, maar dat ze slechts een fractie van de schade wil vergoeden. Wij accepteren dat niet.'

Dat verzucht Michelle Smelik uit Garmerwolde. Zij is een van de vele Groningers met complexe schades die de afgelopen dagen een aanbod van de NAM hebben gehad.

De onvrede over de afwikkeling van oude schade-gevallen van de NAM groeit snel. 'We eisen dat minister Eric Wiebes ingrijpt,' stelt het Groninger Gasberaad.

Boze reacties

Die organisatie riep recent mensen op zich te melden als ze niet tevreden zijn met het aanbod van de NAM. Dat heeft geleid tot tientallen boze reacties over het optreden van het gasconcern.

Het gaat om mensen met grote bevingschades van voor 31 maart 2017. Die wikkelt de NAM nog zelf af. Eerder gingen de voorstellen voor afwikkeling van de kleine schades de deur uit; daarvan gaan de meeste betrokkenen akkoord met het bod.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken noemde de eerste cijfers daarover 'onmiskenbaar positief'. Maar dat beeld ziet er inmiddels anders uit.

Onze schade is vastgesteld op meer dan een ton. Het aanbod van de NAM is daar zestien procent van Patricia Suer

Gapend gat

Zo blijkt uit een rondgang langs betrokkenen met complexe schades, die de afgelopen dagen aan aanbod hebben gekregen. In de meeste gevallen zit er een gapend gat tussen het NAM-aanbod en de inmiddels her en der uitgevoerde contra-expertises.

De familie Rozema uit Westerbroek is daar een voorbeeld van. Het eindbod is daar 5300 euro. Bij de contra-expertise is de totale schade begroot op drie ton. 'De is echt een enorm gat,' verzucht Erik Rozema.

Ook Michelle en haar partner Patricia Suer hebben nog aardig gat te dichten: 'Onze schade is door contra-expertise bureau Vergnes vastgesteld op meer dan een ton. Het aanbod van de NAM is daar zestien procent van. Beschamend.'

Verdoezelen van schade

Het Groninger Gasberaad komt met vergelijkbare voorbeelden. Het geduld van Susan Top van die organisatie is op. 'Dit kunnen we niet accepteren. De NAM gaat gewoon op de oude voet door. Het is geen herstel, maar het verdoezelen van schade.'

Daarmee wordt geduid op de aanpak van de oude-schades. 'Het aanbod van de NAM is gebaseerd op het dichtsmeren van wat scheuren. Niet op de structurele aanpak van de problemen. Daar komt bij dat we ook klachten hebben gekregen over het proces en de manier waarop de mensen worden bejegend.'

Mensen moeten in drie weken beslissen of ze akkoord gaan Mariejen van den Berg

Niet alle scheuren

Dat is ook de ervaring van Mariejen en Gerda van den Berg uit Ulrum. Zij hebben een aanbod van de NAM binnen: 9300 euro.

'Het komt er op neer dat de scheuren her en der wat worden dichtgesmeerd, waarbij ze niet eens alle scheuren hebben meegenomen. Daar schieten we niets mee op,' verzucht Mariejen.

Inmiddels heeft de familie Van den Berg een contra-expertise laten uitvoeren. Daarin komt de schade ruim 10.000 euro hoger uit dan het NAM-aanbod.

Daarmee is de familie Van den Berg niet de enige in de gemeente De Marne. 'Er zijn meer vergelijkbare voorbeelden hier. Het is voor veel mensen lastig. Ze moeten in drie weken beslissen of ze akkoord gaan. Die tijdsdruk is enorm.'

Onzorgvuldig

Over dat laatste sloeg Onafhankelijk raadsman Leendert Klaassen vorige week al alarm. Hij vindt dat de NAM 'te gehaast en onzorgvuldig is' bij de afwikkeling van schades.

Precies onder het hek voor de boerderij van Michelle Smelik en Patricia Suer ligt op 30 september 2014 het epicentrum van de aardbeving, die de stad Groningen op haar grondvesten doet trillen.

'We werden gewoon opgetild. En ons dak ook. De bouten zijn gewoon losgetrild en de dakplaten los geschoten. Met lekkage tot gevolg. En dan krijg je zo'n beledigend aanbod,' verzucht Michelle.

Ze staart naar de mail van de NAM, waarin dat aanbod staat en leest voor: 'Gezien de ligging van uw gebouw erkent de NAM dat niet uitgesloten moet worden dat aardbevingen de door u gemelde schade hebben veroorzaakt. Het staat er echt en dan hier mee komen.'

We blijven hier voor de zoveelste keer met een enorme puinhoop zitten Susan Top - Groninger Gasberaad

Overbelaste arbiter

Wat rest is de weg naar de toch al overbelaste Arbiter Bodembeweging. 'Maar hoe lang gaat het duren voordat we ons gelijk krijgen? Het dak kan niet nog een winter doorstaan. En dan gaat het de NAM alleen maar meer geld kosten,' voorspelt Patricia, die aankondigt tot het bittere einde door te vechten.

De NAM heeft nog tot 1 juli om de oude schades af te wikkelen. Susan Top van het Groninger Gasberaad vreest dat veel gedupeerden daarna met lege handen blijven zitten. 'Het luikje van de NAM gaat dan dicht. En dan blijven we hier voor de zoveelste keer met een enorme puinhoop zitten.'

De NAM laat weten geen cijfers te geven over het aantal inmiddels gedane voorstellen aan gedupeerden. 'Minister Wiebes communiceert hierover. De NAM levert voortgangsinput,' reageert een woordvoerder.

