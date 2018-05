Deel dit artikel:











Slachtoffer familiedrama Haren wilde terug naar haar ex (Foto: Sander Graafhuis/112Groningen/Archief)

De 23-jarige vrouw uit Haren die in oktober vorig jaar om het leven is gebracht door haar ex-man uit Glimmen, wilde terug naar de vader van haar oudste dochter. Woede over dat voornemen dreef de verdachte tot zijn daad.

Dit werd maandag duidelijk tijdens de rechtszaak tegen de man uit Glimmen. De vrouw en de 20-jarige man kwamen beide uit Eritrea en leerden elkaar kennen in het azc in Oude Pekela. Samen kregen ze een dochter. De vrouw had al een 6-jarige dochter van een andere man. Gesmeekt Tegenover de politie verklaarde de 20-jarige verdachte eerder dat hij haar gesmeekt niet terug te gaan naar haar ex. Tijdens de rechtszaak zei hij dat hij pas op de dag van het drama van haar plannen hoorde. Emigreren Overigens werd tijdens de rechtszaak ook gezegd dat de vrouw naast haar plan voor gezinshereniging ook met andere plannen rondliep. Ze stond in contact met andere mannen, onder wie een man in de Verenigde Staten. Ze overwoog om voor hem naar Amerika te emigreren. Gewurgd Op 14 oktober vorig jaar werd de vrouw in haar huis aan het Jufferpad in Haren gewurgd en in haar hals gestoken. Haar 6-jarige dochter werd verstikt met een doek. De 20-jarige man uit Glimmen heeft bekend dat hij beide om het leven heeft gebracht. Het gezamenlijke 1-jarige dochtertje bleef ongedeerd. Verhoor Het verhoor van de man tijdens de rechtszitting verloopt overigens moeizaam. Volgens de advocaat van de man begrijpt hij veel vragen niet, ondanks de aanwezigheid van een tolk. De officier van justitie gaat uit van moord op de vrouw en doodslag op het meisje.

De eis volgt in de loop van de middag. Lees ook: - 20-jarige man bekent doden vriendin en kind in Haren

- Slachtoffers Harener familiedrama worden in Eritrea begraven

- Doden in woning zijn vrouw en kind