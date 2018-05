N361 op de schop? 'Weggegooid geld'

Is een provinciale weg zelf onveilig, of zorgen de automobilisten die er rijden voor gevaar? Die vraag werpen mensen op, nadat de provincie Groningen aankondigde de N361 tussen Groningen en Lauwersoog aan te pakken.

Dat gebeurt onder meer met rotondes, verkeerspleinen, duidelijkere oversteekplekken en meer groen. Maar is dit wel de oplossing?

Asociaal rijgedrag

Bert Klop denkt van niet. 'Je kan miljarden steken in het veiliger maken van wegen. Zolang je asociaal-rijdende bestuurders niet van de weg af haalt, helpt dat niks. Weggegooid geld. Als mensen 120 blijven rijden waar ze 60 mogen, inhalen voor een bocht, enzovoort, zullen er dodelijke ongelukken blijven gebeuren', schrijft hij op de Facebookpagina van RTV Noord.

En Klop is niet de enige die er zo over denkt. 'De weg is op zich niks mis mee. Probleem is echt de hardrijders. Mensen die graag risico's nemen en geen geduld. Zijn vaak mensen die het dagelijks rijden en denken dat ze de weg op hun duimpje kennen, alleen verkeerssituatie is elk moment anders. Vernieuwing daagt ook uit om harder te rijden', meent Marijke Hülshoff.

Niks gevaarlijks aan die weg, gevaarlijke weggebruikers! Anke Postema

'Niks gevaarlijks aan die weg'

Jan Lunenborg schrijft: 'Als iedereen nu eens normaal gaat rijden en zich aan de snelheid houdt, is er niks mis met de weg. De wegen krijgen de schuld, maar het ligt aan degenen die er gebruik van maken.'

'Mijn ervaring is vooral dat er veel te hard gereden wordt. Niks gevaarlijks aan die weg, gevaarlijke weggebruikers! Doe daar maar eens wat aan!', roept Anke Postema op.

Flitspalen

Dé oplossing voor het aanpakken van de hardrijders is volgens de meesten om flitspalen te (her)plaatsen. 'Flitspaal in Winsum terug zetten is al een begin. Mensen rijden gewoon met 80 het dorp in! Domme actie geweest om die weg te halen', meldt Natascha Sants.

Johannes Westra is het met haar eens. 'Zet er flitspalen neer, dan gaan mensen er stuk rustiger rijden.' Emil Smeding stelt voor: 'Trajectcontroles. Klaar, probleem opgelost.'

Laat ze eerst alle onkruid eens bijhouden. Daar word het al een stuk overzichtelijker van Sharon van Wolde

'Geleide doorstroom'

Robert Rosendal ziet nog een ander probleem. 'Nadat men het dorp Sauwerd gepasseerd is, geeft de weggebruiker gas om zo snel mogelijk Winsum te bereiken. Vlak na Sauwerd zijn er twee afslagen: een naar Klein- en een naar Groot-Wetsinge. Ik stel voor: handhaving 60-kilometerbeleid tot na de beide Wetsinges en aanbrengen stroken voor links-afslaand verkeer. Dit bevordert de 'geleide doorstroom' en biedt tevens mogelijkheden voor fietsers en voetgangers om veiliger over te steken, c.q. aan optrekkende automobilisten te ontkomen.'

Hoog gras

In de ogen van de lezers is er naast het rijgedrag nog een tweede grote boosdoener waardoor gevaarlijke situaties ontstaan op de N361: gebrek aan onderhoud. 'Laat ze eerst alle onkruid eens bijhouden. Daar word het al een stuk overzichtelijker van', meldt Sharon van Wolde.

Wibo en Natasja de Vries delen die mening. 'Gras staat ieder jaar veel te hoog op kruispunten en geen uitvoegstroken!' Harm-Jan Stiekema schrijft: ' Eens, pas na een melding komen ze maaien.' En volgens Danny Werkman 'staat het nu haast alweer te hoog. Vaak te laat met maaien'.

De provincie laat weten dat er inmiddels gemaaid wordt langs de N-wegen. Daarvoor zijn vaste schema's, die elk voorjaar weer beginnen.

Lees ook:

- N361 gaat op de schop: 'Het moet veiliger worden'