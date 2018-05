Inwoner Ter Apel laat drie inbrekers oppakken

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor een inbraak in Ter Apel. Een inwoner van de plaats overliep de inbrekers en gaf daarna een goed signalement aan de politie.

De politie kwam de verdachten daarna elders tegen en hield ze aan. 'Het gaat om drie personen die we nog niet eerder hebben gehad voor dit soort zaken', zegt wijkagent Aalderd Koning. 'We kunnen ze vooralsnog niet matchen met andere inbraken of pogingen.'

Druk weekend

De wijkagent spreekt op Twitter van een druk weekend voor de politie in Ter Apel. Behalve de aangehouden inbraakverdachten, stelt Koning dat er ook verdachten zijn gepakt voor oplichting van een taxichauffeur.