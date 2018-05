Een bankje voor verdronken student Wytze Pennink

Half in de schaduw, geschurkt tegen de Kijk in 't Jat-brug staat in de Stad een fonkelnieuwe bank. Een bank met een tragisch verhaal. Het blauw met bruine straatmeubel staat daar vanwege de dood van Wytze Pennink.

De 18-jarige student verdween in oktober 2016 na een avondje stappen. Zijn lichaam werd enkele dagen later in het water gevonden bij de Kijk in 't Jatbrug.

Een mooi idee

Om hem te herdenken vonden zijn vrienden met steun van de familie dat er iets moest komen ter nagedachtenis aan Wytze. De keus viel op een bankje. 'We zijn toen naar de gemeente gestapt en die wilde meteen meewerken. De burgemeester vond het een mooi idee', vertelt Joop Stolle, een van de vrienden van Wytze.

Waarschuwing

Nu anderhalf jaar later staat het bankje aan het Lopende Diep er dan. 'Met het bankje herdenken we Wytze maar het is ook een waarschuwing aan het uitgaanspubliek van de binnenstad. Zo iets mag natuurlijk niet meer gebeuren', zegt Steven Gast, een van de andere leden van de vriendenclub.

Rust

'Voor ons zelf is het is het mooie plek. We gaan hier met vrienden en de familie vaak een keer toe. Het geeft rust om hier te zitten...'