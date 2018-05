Deel dit artikel:











FC Groningen ook dit jaar financieel gezond Het Noordlease Stadion van FC Groningen (Foto: JK Beeld)

FC Groningen is ook met ingang van het nieuwe seizoen financieel gezond. Dat maakt de KNVB bekend. De club is ingedeeld in de categorie drie, ofwel 'goed'.

Het is de beste van de drie financiële statussen die de KNVB toewijst aan clubs. Ook Ajax, AZ, Feyenoord, sc Heerenveen, Heracles Almelo, NAC Breda, PSV en Willem II zitten financieel goed in het schuitje. Het net onder Veendammer Dick Lukkien gepromoveerde FC Emmen, kersvers Eredivisionist, wordt door de KNVB in categorie 2 ('voldoende') ingedeeld. Lees ook: - KNVB: FC Groningen is financieel gezond (augustus 2017)

